Renovación del Registro de Convenios de la web Portal de Transparencia Institucional



Hemos renovado la página del Registro de Convenios para facilitar el acceso a la información sobre los covenios suscritos por el Banco de España con organismos nacionales e internacionales, como universidades, ministerios y empresas privadas.

La sección actualizada en el Portal de Transparencia ofrece un buscador avanzado que permite consultar todos los convenios firmados por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta nueva herramienta de búsqueda permite filtrar la información por texto libre, institución, fecha o vigencia.

Desde los resultados, se accede a una ficha detallada de cada convenio con título completo, fechas de formalización y extinción, objeto, contenido económico, modificaciones y publicaciones en el BOE.

La información contenida en el Registro también puede descargarse en Excel como alternativa al buscador.

Esta actualización responde al objetivo de Transparencia incluido en el Plan Estratégico 2030 de la institución.