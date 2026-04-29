Nuevo Catálogo de Datos del Banco de España Accede a nuestros datos desde un único portal



Inauguramos el Catálogo de Datos del Banco de España , un portal desde el que podrás descubrir, consultar y reutilizar los principales conjuntos de datos públicos que genera nuestra institución.

El catálogo reúne, en una primera fase, los conjuntos de datos de la sección de Estadísticas del Banco de España y los conjuntos de datos del BELab (Laboratorio de datos del Banco de España), facilitando el acceso desde un mismo portal a nuestra información de una forma estructurada. El catálogo permite la descarga de los datos en distintos formatos e incluye documentación, metodología y normativa relacionada para mejorar la comprensión y el uso de estos.

La puesta en marcha del catálogo es el primer paso hacia el futuro Portal del Dato del Banco de España, un proyecto enmarcado en las iniciativas de un Banco Conectado y de Máximo Valor de la Información y de los Datos del Plan Estratégico 2030. En los próximos meses se irán incorporando nuevos conjuntos de datos al catálogo, ampliando su alcance y su valor como herramienta de transparencia, análisis económico e innovación basada en datos.