La sucursal de Murcia permanecerá cerrada el 27 de febrero

18/02/2026
Nuestra sucursal de Murcia permanecerá cerrada el próximo viernes 27 de febrero por motivos institucionales.
El lunes 2 de marzo retomaremos la actividad normal.
Disculpen las molestias.