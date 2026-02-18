Volver

La sucursal de Murcia permanecerá cerrada el 27 de febrero

18/02/2026

Nuestra sucursal de Murcia permanecerá cerrada el próximo viernes 27 de febrero por motivos institucionales. 

El lunes 2 de marzo retomaremos la actividad normal. 

Disculpen las molestias. 

