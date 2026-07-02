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Conclusiones de la 62.ª reunión de la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico del 25 de junio de 2026

02/07/2026

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