Memoria de Supervisión 2025



Publicación de la Memoria de Supervisión correspondiente al año 2025.

Esta publicación da cuenta de la actuación del Banco de España en materia supervisora y pretende servir para comprender las actuaciones que lleva a cabo.

Incluye una descripción detallada de las funciones de supervisión y vigilancia del Banco de España, su organización interna y su desarrollo durante el año, del ejercicio de la potestad sancionadora, de las circulares del Banco de España en materia de supervisión y de su participación en foros internacionales de regulación y supervisión bancaria.

Memoria de Supervisión

*Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.