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Actividades en sucursales del 1 al 31 de mayo

Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales


Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

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Sucursal de A Coruña

 

Miércoles 13 de mayo, 11:00 

Cómo, cuándo y en qué invertir: sesión del Banco de España en el COE Ourense
Colegio de Enfermería de Ourense
Rúa Villa Valencia 18
Ourense

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Sucursal de Barcelona

Miércoles 13 de mayo, 17:30

Oportunidades de empleo en el Banco de España
Ponencia de Luis Expósito Pineda, director de la sucursal de Barcelona, y David Ampudia, Técnico del Departamento DELTA
Jornada de Ocupabilidad del día del Grado de Contabilidad y Finanzas
Universidad Autónoma de Barcelona - Campus Sabadell
Carrer Emprius, 2
Sabadell

Viernes 15 de mayo, 17:30

III Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática
Auditorio
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona

17:30 
Luis Expósito Pineda, director de la sucursal del Banco de España en Barcelona, participa en la presentación de la Jornada

18:35
Presentación de DELTA, Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas del Banco de España

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Sucursal de Valladolid

 

Lunes 11 de mayo, 12:00 

Consejos para prevenir el fraude en operaciones bancarias
Espacio Innoveas Cruz Roja
Plaza Tenerías, nº 12
Valladolid

 

Sucursal de Zaragoza

 

Jueves 14 de mayo, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

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