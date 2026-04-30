Actividades en sucursales del 1 al 31 de mayo

Esta información se actualiza cada viernes
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Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana
Información y reservas
Sucursal de A Coruña
Miércoles 13 de mayo, 11:00
Cómo, cuándo y en qué invertir: sesión del Banco de España en el COE Ourense
Colegio de Enfermería de Ourense
Rúa Villa Valencia 18
Ourense
Información e inscripción
Sucursal de Barcelona
Miércoles 13 de mayo, 17:30
Oportunidades de empleo en el Banco de España
Ponencia de Luis Expósito Pineda, director de la sucursal de Barcelona, y David Ampudia, Técnico del Departamento DELTA
Jornada de Ocupabilidad del día del Grado de Contabilidad y Finanzas
Universidad Autónoma de Barcelona - Campus Sabadell
Carrer Emprius, 2
Sabadell
Viernes 15 de mayo, 17:30
III Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática
Auditorio
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona
17:30
Luis Expósito Pineda, director de la sucursal del Banco de España en Barcelona, participa en la presentación de la Jornada
18:35
Presentación de DELTA, Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas del Banco de España
Información e inscripción
Sucursal de Valladolid
Lunes 11 de mayo, 12:00
Consejos para prevenir el fraude en operaciones bancarias
Espacio Innoveas Cruz Roja
Plaza Tenerías, nº 12
Valladolid
Sucursal de Zaragoza
Jueves 14 de mayo, 12:20
Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera
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