Actividades en sucursales del 1 al 31 de mayo



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas

Sucursal de A Coruña

Miércoles 13 de mayo, 11:00

Cómo, cuándo y en qué invertir: sesión del Banco de España en el COE Ourense

Colegio de Enfermería de Ourense

Rúa Villa Valencia 18

Ourense



Información e inscripción

Sucursal de Barcelona





Miércoles 13 de mayo, 17:30

Oportunidades de empleo en el Banco de España

Ponencia de Luis Expósito Pineda, director de la sucursal de Barcelona, y David Ampudia, Técnico del Departamento DELTA

Jornada de Ocupabilidad del día del Grado de Contabilidad y Finanzas

Universidad Autónoma de Barcelona - Campus Sabadell

Carrer Emprius, 2

Sabadell





Viernes 15 de mayo, 17:30

III Jornada Nacional de Mujeres en Ingeniería Informática

Auditorio

Banco de España

Plaza de Cataluña, 17

Barcelona



17:30

Luis Expósito Pineda, director de la sucursal del Banco de España en Barcelona, participa en la presentación de la Jornada



18:35

Presentación de DELTA, Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas del Banco de España



Información e inscripción

Sucursal de Valladolid

Lunes 11 de mayo, 12:00

Consejos para prevenir el fraude en operaciones bancarias

Espacio Innoveas Cruz Roja

Plaza Tenerías, nº 12

Valladolid

Sucursal de Zaragoza

Jueves 14 de mayo, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)

Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

Enlace al programa en YouTube

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