5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española



2-3 de julio

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)

UIMP

Santander









El Banco de España, junto con CEMFI y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza la 5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española “Vivienda e instituciones: retos y oportunidades para España”.



2 de julio



13:30

El gobernador, José Luis Escrivá, realizará la apertura institucional de la conferencia



13:45

El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en el High-level Policy Dialogue "Global Monetary Policy and Institutional Challenges"



17:30

El director general de Economía, David López Salido, intervendrá en el panel: Economía y Democracia: 50 Años de Transformación en España.

3 de julio

14:00

La subgobernadora Soledad Núñez, ofrecerá el discurso de cierre de la conferencia.



Información

Retransmisión en directo