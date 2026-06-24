2-3 de julio
Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)
UIMP
Santander
El Banco de España, junto con CEMFI y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza la 5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española “Vivienda e instituciones: retos y oportunidades para España”.
2 de julio
13:30
El gobernador, José Luis Escrivá, realizará la apertura institucional de la conferencia
13:45
El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en el High-level Policy Dialogue "Global Monetary Policy and Institutional Challenges"
17:30
El director general de Economía, David López Salido, intervendrá en el panel: Economía y Democracia: 50 Años de Transformación en España.
3 de julio
14:00
La subgobernadora Soledad Núñez, ofrecerá el discurso de cierre de la conferencia.
Retransmisión en directo