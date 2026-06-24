Volver

5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española

2-3 de julio 
Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)
UIMP
Santander




El Banco de España, junto con CEMFI y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza la 5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española “Vivienda e instituciones: retos y oportunidades para España”.


2 de julio

13:30
El gobernador, José Luis Escrivá, realizará la apertura institucional de la conferencia

13:45
El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en el High-level Policy Dialogue "Global Monetary Policy and Institutional Challenges"

17:30
El director general de Economía, David López Salido, intervendrá en el panel: Economía y Democracia: 50 Años de Transformación en España.

 

3 de julio

14:00
La subgobernadora Soledad Núñez, ofrecerá el discurso de cierre de la conferencia.


InformaciónAbre en nueva ventana

Retransmisión en directo

 

 

Información

Anterior Euríbor hipotecario (junio... Siguiente Estadísticas supervisoras d...