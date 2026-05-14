13th Roundtable on Financing Water.



Evento mixto (presencial con retransmisión en directo)

Banco de España

Madrid

El Banco de España acogerá los días 21 y 22 de mayo la conferencia Water and financial stability: moving from risks to resilience, organizada junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) y el CDP. El encuentro se enmarca en los trabajos de la Mesa Redonda sobre la Financiación del Agua de la OCDE, y se centrará en el análisis de los riesgos macroeconómicos y financieros derivados de la escasez, la variabilidad y la calidad del agua.

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, inaugurará el evento.

Programa

Retransmisión 21 de mayo

Retransmisión 22 de mayo