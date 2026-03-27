EuroSteps Challenge: Camina hacia tu bienestar financiero



¿Quieres dar un paso más para mejorar tu salud financiera?

El Banco Central Europeo, el Banco de España y el Eurosistema han lanzado iniciativa paneuropea para promover la educación financiera: EuroSteps Walking Challenge.

Del 1 al 30 de abril, cuenta tus pasos y haz que tu país suba en la clasificación mientras aprendes conceptos clave para tomar mejores decisiones financieras.

Al acabar el reto, habrás aprendido más sobre tus finanzas y contribuido al objetivo común de tu equipo. Además, recibirás un diploma digital personalizado que reconocerá tu logro. Además, puedes conseguir premios.

Cómo participar:

Descarga la aplicación en tu móvil y únete al reto. Elige el país europeo al que quieras representar . Registra tus pasos en la aplicación. Lee las notificaciones semanales sobre temas de educación financiera. Completa el reto y consigue tu diploma digital personalizado.

Premios

Premios ofrecidos por el Banco de España

Las cinco personas participantes por el equipo de España que hayan registrado el mayor número de pasos durante el EuroSteps Walking Challenge recibirán una tablet.

Sortearemos aleatoriamente otras cinco tablets entre el resto de participantes que hayan elegido integrar el equipo español.

Consulta aquí las bases del sorteo. (222 KB )

Premios ofrecidos por el BCE

Las cinco personas participantes con el mayor número de pasos, así como otras cinco seleccionadas aleatoriamente, recibirán un premio. Inscríbete y podrías ser una de ellas.

Los ganadores serán contactados por el proveedor de la aplicación Walk15 para obtener su consentimiento y permitir que el proveedor comparta información personal (correo electrónico, dirección postal) con el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales para el envío de los premios.