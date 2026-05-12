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El acceso a la financiación bancaria siguió mejorando en el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo cada vez menor

Encuesta SAFE

12/05/2026

Finanzas empresariales

  • Crédito

El Banco Central Europeo (BCE) hizo públicos el pasado 27 de abril los resultados de la trigésimo octava edición de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés), cuyo trabajo de campo se produjo en su mayor parte tras el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero.

Princiales resultados para España:

  • Las compañías informaron de una evolución favorable de las ventas, aunque más moderada que el trimestre previo. Ello, junto al fuerte aumento de sus costes (tanto laborales como de otro tipo) llevó a un descenso de los beneficios.
  • La mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos favoreció la mejoría en el acceso a la financiación bancaria, que, sin embargo, se vio compensada parcialmente por una percepción negativa sobre las perspectivas económicas generales.
  • Según las empresas encuestadas, los tipos de interés de los préstamos bancarios aumentaron, lo que sucede por primera vez después de año y medio de descensos.
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