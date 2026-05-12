El acceso a la financiación bancaria siguió mejorando en el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo cada vez menor Encuesta SAFE Finanzas empresariales Crédito



El Banco Central Europeo (BCE) hizo públicos el pasado 27 de abril los resultados de la trigésimo octava edición de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés), cuyo trabajo de campo se produjo en su mayor parte tras el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero.

Princiales resultados para España: