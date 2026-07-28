El Banco de España publica dos expresiones de interés para la selección del secretario general y de dos directores generales adjuntos



El Banco de España publica una expresión conjunta de interés para cubrir las posiciones vacantes de secretario general y director general adjunto de la Secretaría General. La primera de ellas se convoca para relevar al secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego, que ha solicitado pasar a una posición de menor peso ejecutivo, cuando se cumplen 15 años desde su nombramiento. En línea con este movimiento, Jaime Herrero también ha considerado finalizar su etapa como director general adjunto de Servicios, Intervención y Riesgos para poder continuar aportando valor desde una posición de asesor del gobernador en proyectos estratégicos relacionados con la transparencia.

Se publica, además, otra expresión de interés para liderar la Dirección General Adjunta de las áreas vinculadas a datos de la Dirección General de Estrategia, Personas y Datos, de nueva creación.

Para la selección de estos perfiles, existirá, como en anteriores ocasiones, un panel formado por personalidades de reconocido prestigio a escala internacional que asesorarán al gobernador en este proceso.

Las expresiones de interés estarán abiertas hasta el día 21 de septiembre a las 14:00 horas (CET).