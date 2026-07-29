El Banco de España recuperará el Palacete de la Quinta de Torre Arias con la puesta en marcha del proyecto educativo Espacio Eureka y un Centro de Formación



El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado al Banco de España la concesión de los edificios de la Quinta de Torre Arias, situada en el distrito de San Blas-Canillejas, por un plazo de 75 años. La institución los utilizará para crear Espacio Eureka, un proyecto para la promoción de la educación económica y financiera, abierto al público, y un Centro de Formación. Ambas iniciativas forman parte del Plan Estratégico 2030. La respuesta del Consistorio se produce tras varios meses de análisis y estudio de la propuesta que el Banco de España les hizo llegar para este enclave.

La cesión al Banco de España se circunscribe a los edificios principales de la finca, que están en desuso. Los jardines permanecerán a disposición del público, como ocurre actualmente, sin alterarse su uso.