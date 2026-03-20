El gobernador José Luis Escrivá traslada a las entidades las prioridades en supervisión de conducta Conducta de entidades



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha clausurado hoy la cuarta edición del Foro Supervisor de Conducta de Entidades, que se reúne anualmente con un doble objetivo: trasladar a las entidades las orientaciones supervisoras en materia de conducta y trato a la clientela y facilitar al sector una vía para trasladar sus inquietudes sector al Banco.

El Foro se ha abierto con la presentación de las principales actuaciones del Departamento de Conducta de Entidades en 2025, algunas de las cuales se traducirán en expectativas supervisoras e, incluso, en comunicaciones al público. A continuación, se han presentado las prioridades supervisoras para 2026 que, en línea con las del año anterior, prestarán especial atención a los principios de concesión de crédito responsable y los requisitos de información previa de los préstamos al consumo e hipotecarios, así como a los modelos de gobernanza interna de las entidades relacionados con la conducta.

Durante la intervención previa al debate que cerró el Foro, el gobernador ha insistido en la relevancia del trato adecuado a la clientela como mecanismo de protección ex-ante para ambas partes (clientes y entidades). También ha pedido a éstas que no se limiten a cumplir la normativa, buenas prácticas y expectativas del supervisor, sino que se esfuercen para que su cultura evolucione para alcanzar un equilibrio adecuado entre los legítimos objetivos de rentabilidad del sector y la obligación de ofrecer un trato honesto y justo a la clientela, atendiendo de manera efectiva a sus intereses y necesidades.