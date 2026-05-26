El Banco de España constata una mejora del acceso presencial a servicios bancarios pese al cierre de oficinas y cajeros



La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha presentado hoy en Valladolid el Informe de Inclusión Financiera 2025, que analiza la evolución de la accesibilidad a los servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población inmigrante. El informe está disponible en la página web de Banco de España.

El documento concluye que el acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años, especialmente para determinados colectivos en riesgo de exclusión, como las personas mayores y la población rural. No obstante, se detecta un elevado riesgo de exclusión entre los inmigrantes en situación irregular, debido a las dificultades para acceder a cuentas de pago básicas y a la menor educación financiera.