La capacidad de financiación de la economía española se situó en abril de 2026 en el 3,8% del PIB Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,8% del PIB en abril de 2026.

se situó en el 2,8% del PIB en abril de 2026. El saldo de turismo fue del 4,1% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta abril de 2026 se situó en el 3,8% del PIB (65,2 miles de millones de euros, mm. Este saldo fue superior en 1,1 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019, aunque algo inferior al 4,1% de la media del período de máximos reciente (4,2% en el mismo mes de un año antes). El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,8% del PIB (48 mm), en línea con el de abril de 2025 (3% del PIB) que coincide con el promedio del período reciente desde 2024. El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (17,2 mm), próximo al 1,2% del mismo mes de 2025.

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta abril de 2026 alcanzó el -0,2% del PIB, cerca del -0,3% acumulado hasta abril del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,1% del PIB, frente al 4,3% de abril de 2025 (71,2 mm y 69,5 mm, respectivamente), próximo al promedio de los máximos históricos recientes. Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (106,9 mm), idéntico porcentaje al de un año antes (100,7 mm). Finalmente, el déficit de las rentas acumulado fue del -1,1% (-1% de abril de 2025).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 4,6% del PIB (79,8 mm) hasta abril de 2026 similar al 4,7% (75,5 mm) del año anterior. La evolución de los distintos componentes se compensó entre sí. Por un lado, tanto la otra inversión como la inversión directa redujeron su saldo en abril de 2026. La otra inversión se situó en el 1,4% del PIB (24,6 mm), frente al 2,3% (36,6 mm) de abril de 2025, mientras que la inversión directa descendió hasta el 1,1% del PIB (18,1 mm), desde el 1,4% (22,7 mm) del año anterior. Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 2,1% del PIB (36,7 mm), desde el 0,8% (12,7 mm) registrado en abril de 2025.

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Tanto las otras instituciones financieras monetarias como los otros sectores residentes contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera, mientras que las administraciones públicas y el Banco de España mostraron un saldo negativo. El saldo de las otras instituciones financieras monetarias se situó en el 3,6% del PIB (61,3 mm), frente al 4,9% (79 mm) registrado en abril de 2025. Por su parte, los otros sectores residentes registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6,2 % del PIB (107,3 mm) frente al 5% (81,1 mm) de un año antes. Las administraciones públicas registraron un saldo del -5,2% del PIB (-88,8 mm), idéntico porcentaje que en abril 2025 (-84,6 mm), mientras que el Banco de España registró un saldo del -1,1 % del PIB (-19,1 mm), inferior al del año anterior.

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de abril de 2026 fue de 2,5 mm, inferior a los 3,2 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 7,3 mm, frente al de 6,8 mm registrado el año anterior, con ingresos y pagos mayores. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de -0,4 mm (-0,5 mm en abril de 2025), aumentando tanto los ingresos como los pagos respecto a abril de 2025.