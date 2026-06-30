La capacidad de financiación de la economía española se situó en abril de 2026 en el 3,8% del PIB
Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses
Nota de prensa estadística
Principales resultados de la balanza de pagos
- El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,8% del PIB en abril de 2026.
- El saldo de turismo fue del 4,1% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.
Capacidad de financiación acumulada
La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta abril de 2026 se situó en el 3,8% del PIB1 (65,2 miles de millones de euros, mm. Este saldo fue superior en 1,1 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019, aunque algo inferior al 4,1% de la media del período de máximos reciente (4,2% en el mismo mes de un año antes). El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,8% del PIB (48 mm), en línea con el de abril de 2025 (3% del PIB) que coincide con el promedio del período reciente desde 2024. El saldo de la cuenta de capital2 se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (17,2 mm), próximo al 1,2% del mismo mes de 2025.
Cuenta corriente acumulada por componentes
El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta abril de 2026 alcanzó el -0,2% del PIB, cerca del -0,3% acumulado hasta abril del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,1% del PIB, frente al 4,3% de abril de 2025 (71,2 mm y 69,5 mm, respectivamente), próximo al promedio de los máximos históricos recientes. Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (106,9 mm), idéntico porcentaje al de un año antes (100,7 mm). Finalmente, el déficit de las rentas acumulado fue del -1,1% (-1% de abril de 2025).
Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional
El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 4,6% del PIB (79,8 mm) hasta abril de 2026 similar al 4,7% (75,5 mm) del año anterior. La evolución de los distintos componentes se compensó entre sí. Por un lado, tanto la otra inversión como la inversión directa redujeron su saldo en abril de 2026. La otra inversión se situó en el 1,4% del PIB (24,6 mm), frente al 2,3% (36,6 mm) de abril de 2025, mientras que la inversión directa descendió hasta el 1,1% del PIB (18,1 mm), desde el 1,4% (22,7 mm) del año anterior. Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 2,1% del PIB (36,7 mm), desde el 0,8% (12,7 mm) registrado en abril de 2025.
Cuenta financiera acumulada por sector institucional
Tanto las otras instituciones financieras monetarias como los otros sectores residentes contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera, mientras que las administraciones públicas y el Banco de España mostraron un saldo negativo. El saldo de las otras instituciones financieras monetarias se situó en el 3,6% del PIB (61,3 mm), frente al 4,9% (79 mm) registrado en abril de 2025. Por su parte, los otros sectores residentes registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6,2 % del PIB (107,3 mm) frente al 5% (81,1 mm) de un año antes. Las administraciones públicas registraron un saldo del -5,2% del PIB (-88,8 mm), idéntico porcentaje que en abril 2025 (-84,6 mm), mientras que el Banco de España registró un saldo del -1,1 % del PIB (-19,1 mm), inferior al del año anterior.
Capacidad de financiación mensual. Principales componentes
La capacidad de financiación de abril de 2026 fue de 2,5 mm, inferior a los 3,2 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 7,3 mm, frente al de 6,8 mm registrado el año anterior, con ingresos y pagos mayores. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de -0,4 mm (-0,5 mm en abril de 2025), aumentando tanto los ingresos como los pagos respecto a abril de 2025.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de mayo de 2026 se publicará el 31 de julio de 2026.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre de 2026 se publicarán el 23 de septiembre de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el primer trimestre de 2023, así como la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2022.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de octubre de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse el siguiente enlace.
- 1 Para el cálculo de la ratio en % del PIB para los meses que no completan un trimestre, se utiliza el último dato trimestral del PIB publicado por el INE ponderado por el número de días de cada mes y acumulado de 12 meses. En caso de no disponer de esta información para el mes de referencia, se utiliza el dato de las proyecciones macroeconómicas de la economía española elaborado por el Banco de España.
- 2 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en el saldo de la cuenta de capital. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores