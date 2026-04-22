Semana de la Administración Abierta 2026



El Banco de España celebrará un centenar eventos en Madrid y en su red de sucursales en el marco de su participación en la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) y organizada en nuestro país por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que tendrá lugar entre el 18 y el 24 de mayo.





El programa completo de actividades y los formularios de registro están disponibles en la página web del Banco de España. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo, a las 14:00 horas.



Programa completo y registro





