Revista de Estabilidad Financiera (Primavera 2026)



Publicación de la Revista de Estabilidad Financiera (Primavera 2026).

La Revista de Estabilidad Financiera es una publicación semestral del Banco de España orientada a servir de plataforma de comunicación y diálogo sobre temas relativos a la estabilidad financiera, con especial atención a cuestiones de política macroprudencial, regulación y supervisión.

La Revista de Estabilidad Financiera es una publicación abierta, en la que tienen cabida colaboraciones personales de investigadores y profesionales del sector financiero, sometidas a un proceso de evaluación anónima.





Revista de Estabilidad Financiera

*Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.