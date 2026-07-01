Memoria de Reclamaciones 2025



Publicación de la Memoria de Reclamaciones correspondiente a 2025.

La Memoria anual de Reclamaciones presenta un análisis estadístico de los expedientes tramitados cada ejercicio. Se indican, entre otras cuestiones, las materias sobre las que versan las reclamaciones presentadas, así como las entidades afectadas por las mismas, y se expone la normativa de transparencia y criterios de buenas prácticas aplicados en las resoluciones emitidas durante el año correspondiente.

Memoria de Reclamaciones

*Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.