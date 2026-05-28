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Deuda de las Administraciones Públicas (primer trimestre de 2026)

Actualización de los datos trimestrales de deuda de las Administraciones Públicas.Abre en nueva ventana

Boletín Estadístico:

Desglose por Comunidades Autónomas:

Deuda de las corporaciones locales (ayuntamientos y otros):

 

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