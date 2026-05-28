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Datos de créditos dudosos (abril de 2026)

Actualización de los datos necesarios para calcular la morosidad de las entidades de crédito (total de crédito concedido y crédito dudoso) y de los datos sobre provisiones
Capítulo 4 del Boletín EstadísticoAbre en nueva ventana

Total de crédito y dudosos
Cuadro 4.3- Total del sectorAbre en nueva ventana

Desglose por tipos de entidades:

Provisiones:

Datos trimestrales: 

 

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