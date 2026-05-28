El informe sobre los aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España es una publicación dedicada íntegra y exclusivamente a información financiera de aspectos climáticos de las carteras no relacionadas con la política monetaria.
Se siguen las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) para la divulgación del proceso de incorporación de aspectos climáticos en cuanto a: i) gobernanza, ii) estrategia, iii) gestión de riesgos y iv) métricas y objetivos, e incluye, en particular, el detalle sobre el cálculo de la huella de carbono.
Aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España
* Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.