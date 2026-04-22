Apertura de inscripciones. Semana de la Administración Abierta 2026



Inscripciones abiertas para las actividades de la Semana de la Administración Abierta 2026.

El Banco de España celebrará un centenar eventos en Madrid y en su red de sucursales en el marco de su participación en la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) y organizada en nuestro país por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que tendrá lugar entre el 18 y el 24 de mayo.





El programa completo de actividades y los formularios de registro están disponibles en la página web del Banco de España. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo, a las 14:00 horas.



Programa completo y registro





