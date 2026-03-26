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Actividades en sucursales del 1 al 30 de abril

Esta información se actualiza cada viernes

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Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
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Sucursal de Zaragoza

 

Jueves 9 de abril, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

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