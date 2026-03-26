Actividades en sucursales del 1 al 30 de abril



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas

Sucursal de Zaragoza

Jueves 9 de abril, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)

Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación de temas de educación financiera

Enlace al programa en YouTube

Enlace al programa en SoundCloud