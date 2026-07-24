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Resultados de la encuesta de junio de 2026 sobre las condiciones de crédito en los mercados de financiación de valores y de derivados OTC denominados en euros (SESFOD)

24/07/2026

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