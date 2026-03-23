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Publicación de nuevos datos: los indicadores del BCE de seguimiento de los salarios siguen sugiriendo una moderación de las presiones de los salarios negociados en 2026

23/03/2026

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