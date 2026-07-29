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El indicador principal del BCE de seguimiento de los salarios se sitúa en el 2,7 % en el primer trimestre de 2027 y señala una estabilización de las presiones de los salarios negociados

29/07/2026

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El indicador principal del BCE de seguimiento de los salarios se sitúa en el 2,7 % en el primer trimestre de 2027 y señala una estabilización de las presiones de los salarios negociados (323 KB)
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