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El BCE ampliará el uso de factores climáticos en el marco de activos de garantía del Eurosistema a los préstamos a sociedades no financieras

24/07/2026

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