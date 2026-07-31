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El BCE publica los resultados de la prueba de resistencia inversa sobre riesgo geopolítico de 2026

31/07/2026

Supervisión prudencial, MUS

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados de su prueba de resistencia inversa temática de 2026 sobre riesgos geopolíticos a 110 entidades de la zona del euro sujetas a la supervisión directa del BCE.

El ejercicio forma parte del trabajo de supervisión más amplio del BCE sobre el riesgo geopolítico, que es una de las principales prioridades supervisoras para 2026-2028. El objetivo es reforzar las capacidades de las entidades de crédito para gestionar riesgos y realizar pruebas de resistencia con carácter prospectivo en un entorno de intensificación de la incertidumbre geopolítica.

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Nota de prensa: El BCE publica los resultados de la prueba de resistencia inversa sobre riesgo geopolítico de 2026 (143 KB)
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Informe: Geopolitical risk reverse stress test of euro area banks. 2026 SSM thematic stress test: final results (512 KB)
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