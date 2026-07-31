El BCE publica los resultados de la prueba de resistencia inversa sobre riesgo geopolítico de 2026 Supervisión prudencial, MUS



El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados de su prueba de resistencia inversa temática de 2026 sobre riesgos geopolíticos a 110 entidades de la zona del euro sujetas a la supervisión directa del BCE.

El ejercicio forma parte del trabajo de supervisión más amplio del BCE sobre el riesgo geopolítico, que es una de las principales prioridades supervisoras para 2026-2028. El objetivo es reforzar las capacidades de las entidades de crédito para gestionar riesgos y realizar pruebas de resistencia con carácter prospectivo en un entorno de intensificación de la incertidumbre geopolítica.