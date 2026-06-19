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El BCE publica las estadísticas supervisoras sobre el sector bancario relativas a las entidades significativas correspondientes al primer trimestre de 2026

19/06/2026

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