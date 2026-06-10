Los registros oficiales del Banco de España se renuevan y mejoran su navegabilidad



El Banco de España ha renovado la web de consulta de los registros oficiales para ofrecer una experiencia más moderna, intuitiva y cercana a todos nuestros usuarios.

El nuevo diseño facilita la consulta de los datos gracias a una arquitectura de información más clara y ofrece:

Un acceso rápido y sencillo a la información.

Un buscador más potente.

Información clara y estructurada (tipología, roles, estado o actividades autorizadas) de entidades y personas.

Herramienta de explotación de datos: a través de sencillos filtros se puede acotar y visualizar la información que interesa a cada usuario.

a través de sencillos filtros se puede acotar y visualizar la información que interesa a cada usuario. Posibilidad de suscripción a alertas para estar siempre informado de las altas y bajas.