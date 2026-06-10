Los registros oficiales del Banco de España se renuevan y mejoran su navegabilidad

El Banco de España ha renovado la web de consulta de los registros oficiales para ofrecer una experiencia más moderna, intuitiva y cercana a todos nuestros usuarios.
El nuevo diseño facilita la consulta de los datos gracias a una arquitectura de información más clara y ofrece:
- Un acceso rápido y sencillo a la información.
- Un buscador más potente.
- Información clara y estructurada (tipología, roles, estado o actividades autorizadas) de entidades y personas.
- Herramienta de explotación de datos: a través de sencillos filtros se puede acotar y visualizar la información que interesa a cada usuario.
- Posibilidad de suscripción a alertas para estar siempre informado de las altas y bajas.
La nueva web del registro de entidades está disponible en este enlace