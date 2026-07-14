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El Banco de España participa en el piloto del euro digital, que incluye a dos grupos de proveedores de servicios de pago españoles

14/07/2026

Euro digital y CBDC

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