El Banco de España actualiza su Compendio de Buenas Prácticas con nuevos criterios sobre herencias, personas con discapacidad y créditos al consumo Conducta de entidades



El Banco de España ha actualizado el Compendio de Buenas Prácticas, incorporando entre los nuevos criterios algunos aspectos sobre la atención a las personas con discapacidad en su relación con los bancos. En esta segunda actualización del Compendio, además de poner esta publicación al día en cuanto a la regulación más novedosa con impacto en la clientela, se revisan también los criterios relativos a los préstamos al consumo y a los trámites tras el fallecimiento de un cliente bancario.