El endeudamiento de hogares y empresas se sitúa en mínimos históricos en el primer trimestre de 2026 Cuentas Financieras de la Economía Española Cuentas financieras



La deuda consolidada de los hogares y de las empresas se situó en el primer trimestre de 2026 en el 42,5% y el 62,5%, en términos del PIB, respectivamente. Ambos datos suponen mínimos históricos: desde 1999 para los hogares y desde 2001 en el caso de las empresas.



La riqueza financiera neta de los hogares se situó en 155,3% del PIB en el primer trimestre 2026, frente al 149,5% en promedio desde el 2022.

En términos acumulados de cuatro trimestres, las operaciones consolidadas de adquisición de activos financieros de las empresas se situaron en el 5% del PIB, por encima de la media del 4,4% observada desde 2022. En los hogares, estas operaciones alcanzaron el 5,8%, frente al 3,6% en promedio desde 2022.



Los activos financieros de las Instituciones Financieras se situaron en el primer trimestre de 2026 en 340% del PIB, mientras que la financiación concedida aumentó al 5,1% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres y aumentando en todos los sectores residentes.

Las operaciones financieras netas de las Administraciones Públicas alcanzaron el -2,2% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente al -3,7% en el promedio desde el 2022.

Deuda de los hogares y las empresas

Las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas hoy, muestran que la deuda de los hogares e ISFLSH aumentó hasta los 728 miles de millones (mm) en el primer trimestre de 2026, desde los 700 mm en marzo de 2025. No obstante, en términos relativos al PIB se redujo, al situarse en el 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó hasta los 1.070 mm en el primer trimestre de 2026, desde los 1.049 mm de marzo 2025. En términos del PIB, la ratio descendió al 62,5%, alcanzando un mínimo no observado desde el tercer trimestre de 2001.

Hogares e ISFLSH. Riqueza financiera neta y total de activos financieros y pasivos

Los activos financieros (o riqueza financiera bruta) de los hogares e ISFLSH aumentaron en 261 mm con respecto a un año antes y, en términos del PIB, se situaron en 202,3%. La riqueza financiera neta, que se obtiene deduciendo los pasivos de los activos financieros, se situó en 2.659 mm en el primer trimestre de 2026 (155,3% del PIB), lo que supone un aumento respecto al promedio de los últimos trimestres.

En cuanto a la evolución de los saldos de los activos financieros de los hogares e ISFLSH diferenciando por instrumentos, se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

Por tipo de flujo, el avance de la riqueza neta se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión. En cuanto a las transacciones netas, se observa un ligero aumento frente al promedio desde 2022.

Las operaciones acumuladas de cuatro trimestres de los activos financieros totales de los hogares registraron un aumento en el primer trimestre de 2026, situándose en 100 mm de euros, lo que representa un 5,8% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres. Por tipo de instrumento, este aumento se explica principalmente por la mayor inversión en efectivo y depósitos y participaciones en fondos de inversión.

Por el lado del pasivo, se produjo un aumento en las transacciones netas al alcanzar el 2,7% del PIB, frente al 0,7% en promedio desde 2022. Este incremento se explica principalmente por la evolución al alza de los préstamos, que se situaron en el 1,9% del PIB, frente al 0,3% observado en los últimos trimestres.

Empresas. Total de activos financieros y pasivos

Las operaciones consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas alcanzaron los 86 mm de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un 5% del PIB, frente al 4,4% en promedio desde 2022. Aunque las inversiones continuaron concentrándose fundamentalmente en acciones no cotizadas y otras participaciones, el aumento observado en el trimestre se debió principalmente al crecimiento del efectivo y depósitos.

En cuanto a los pasivos, las operaciones consolidadas totales en términos acumulados se situaron en el primer trimestre de 2026 en un 4,3% del PIB, frente al 2,7% promedio desde 2022. Se produjo una menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

Administraciones Públicas. Total de activos financieros y pasivos

Las operaciones consolidadas de los activos de las Administraciones Públicas en el primer trimestre de 2026 alcanzaron el 1,3% del PIB, nivel en línea con el promedio desde 2022. Este nivel se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

En cuanto a las operaciones por el lado del pasivo, se situaron en el 3,6% del PIB, por debajo del promedio desde 2022, explicado por los valores representativos de deuda y los préstamos.

Instituciones financieras monetarias. Total de activos financieros y préstamos por sector de contrapartida

Los activos de las Instituciones Financieras se situaron en el 340% del PIB en el primer trimestre de 2026, por debajo del promedio de los últimos trimestres. Esta evolución vino marcada por reducciones observadas en las tenencias de efectivo y depósitos, préstamos y valores representativos de deuda.

La concesión de préstamos por parte de las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) aumentó significativamente en el primer trimestre, hasta situarse en el 5,1% del PIB, frente al 1,0% de promedio desde 2022, con incrementos respecto a todos los sectores, especialmente a los de sociedades no financieras y hogares.

Operaciones financieras netas de todos los sectores

Las operaciones financieras netas del total de los sectores residentes (empresas, hogares, Instituciones Financieras y Administraciones Públicas) mostraron en el acumulado de cuatro trimestres del primer trimestre de 2026 un signo positivo (financiación neta otorgada) de 61 mm, equivalente al 3,5% del PIB, en línea con el observado desde 2022. Los hogares aumentaron la financiación neta concedida hasta el 3,2% del PIB frente al promedio de 2,9% desde 2022. La financiación neta de las Administraciones Públicas se situó en el -2,2% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente al -3,7% desde 2022. Las operaciones financieras netas tanto de las sociedades no financieras como de las Instituciones Financieras se redujeron, pasando al 0,8% y 1,8% del PIB, respectivamente, frente al 1,7% y 2,6 % que presentaban en el promedio desde 2022.

Operaciones financieras netas bilaterales entre sectores. De quién a quién

Las Cuentas Financieras también ofrecen información de las relaciones financieras entre los sectores residentes entre sí y de estos con el exterior. El siguiente gráfico de flujos de fondos muestra las operaciones financieras netas entre los distintos sectores institucionales acumuladas en los últimos cuatro trimestres, que reflejan variaciones netas de activos menos pasivos. Destacan como receptores de fondos el Resto del Mundo y las Administraciones Públicas. En el caso del Resto del Mundo, su proveedor fundamental de fondos fueron las Instituciones Financieras, concentrado en las Instituciones financieras excluido el Banco de España. En el caso de las Administraciones Públicas, el principal proveedor ha sido el Resto del Mundo. A su vez, los hogares e Instituciones sin fines de lucro distribuyeron su provisión de fondos entre las Instituciones Financieras y el Resto del mundo principalmente. Las sociedades no financieras distribuyeron su provisión de fondos entre los distintos sectores, destacando el Resto del Mundo.