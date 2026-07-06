El gobernador del Banco de España y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha impulsan el nuevo programa universitario de educación financiera Educación Financiera Banco de España



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, se han reunido hoy para impulsar la puesta en marcha del nuevo programa universitario de educación financiera , en el marco del acto de la firma oficial del convenio ya suscrito entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de Cibeles del Banco de España, el gobernador y el rector han repasado los avances realizados hasta el momento en el desarrollo de esta iniciativa, como la reciente jornada de formación para el profesorado, y los próximos pasos previstos para impartir los cursos de educación financiera que comenzarán durante el curso académico 2026-2027 en el campus de Albacete.

El proyecto, pionero en la Universidad de Castilla-La Mancha, marca el inicio de la nueva etapa de la estrategia de educación financiera del Banco de España, centrada en los jóvenes, y busca convertirse en un modelo para extender esta iniciativa a otras universidades.