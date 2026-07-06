El gobernador del Banco de España y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha impulsan el nuevo programa universitario de educación financiera
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, se han reunido hoy para impulsar la puesta en marcha del nuevo programa universitario de educación financiera, en el marco del acto de la firma oficial del convenio ya suscrito entre ambas instituciones.
Durante el encuentro, celebrado en la sede de Cibeles del Banco de España, el gobernador y el rector han repasado los avances realizados hasta el momento en el desarrollo de esta iniciativa, como la reciente jornada de formación para el profesorado, y los próximos pasos previstos para impartir los cursos de educación financiera que comenzarán durante el curso académico 2026-2027 en el campus de Albacete.
El proyecto, pionero en la Universidad de Castilla-La Mancha, marca el inicio de la nueva etapa de la estrategia de educación financiera del Banco de España, centrada en los jóvenes, y busca convertirse en un modelo para extender esta iniciativa a otras universidades.