El Banco de España y el Banco de Portugal se reúnen con entidades bancarias de los dos países en el marco de un nuevo encuentro bilateral de alto nivel



El Banco de España y el Banco de Portugal han celebrado hoy en Madrid una nueva reunión de alto nivel para seguir profundizando en asuntos de interés mutuo, en el marco del compromiso adquirido por las dos instituciones el pasado mes de febrero en Lisboa de celebrar encuentros trimestrales para reforzar sus relaciones. La reunión ha estado presidida por los dos gobernadores, José Luis Escrivá y Álvaro Santos Pereira.

En esta ocasión, la jornada ha incluido un encuentro con la alta dirección de algunas de las principales entidades financieras de los dos países, representadas a nivel de presidente y consejero delegado. En la sesión se han abordado cuestiones relativas a las perspectivas del sector, simplificación regulatoria y supervisora, sistemas de pagos, euro digital y riesgos y oportunidades de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la computación cuántica.

Además, las direcciones del Banco de España y Banco de Portugal han celebrado sesiones bilaterales para dar continuidad a la cooperación instaurada en reuniones anteriores. Entre ellas, el análisis de la integración económica entre España y Portugal, proyectos conjuntos en materia de cooperación internacional y análisis técnicos en los ámbitos de las nuevas tecnologías y estabilidad financiera.

Por parte del Banco de Portugal, además del gobernador, han participado los miembros del Consejo de Administración Rui Pinto y Luís Morais Sarmento; los directores de los departamentos de Análisis Económico, Nuno Alves; Internacional, Ricardo Mourinho Félix; y Sistemas de Pago, Tereza Cavaco, y el subdirector del departamento de Supervisión Prudencial, Pedro Quinaz. Por parte del Banco de España, han integrado la delegación, además del gobernador, la subgobernadora, Soledad Núñez, y los directores generales de Conducta Financiera y Billetes, Alberto Ríos; Economía, David López Salido; Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Daniel Pérez Cid; Estrategia, Personas y Datos, Mayte Ledo; Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso; Supervisión, Mercedes Olano, y la Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Transparencia, Cristina Hijosa.