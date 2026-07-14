El Banco de España participa en el piloto del euro digital, que incluye a dos proveedores de servicios de pago españoles



El Banco de España va a participar, junto al Banco Central Europeo (BCE) y otros 18 bancos centrales nacionales del Eurosistema, en el piloto del euro digital. El BCE ha anunciado hoy la selección para este piloto de 36 proveedores de servicios de pago (PSP) de toda la zona del euro, entre ellos dos españoles. Se trata, por un lado, de una alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte, y, por otro, de la entidad de pagos Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay.