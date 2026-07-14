  • Inicio
  • Novedades
  • El Banco de España participa en el piloto del euro digital, que incluye a dos proveedores de servicios de pago españoles

Volver

El Banco de España participa en el piloto del euro digital, que incluye a dos proveedores de servicios de pago españoles

14/07/2026

El Banco de España va a participar, junto al Banco Central Europeo (BCE) y otros 18 bancos centrales nacionales del Eurosistema, en el piloto del euro digital. El BCE ha anunciado hoy la selección para este piloto de 36 proveedores de servicios de pago (PSP) de toda la zona del euro, entre ellos dos españoles. Se trata, por un lado, de una alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte, y, por otro, de la entidad de pagos Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay.

PDF
El Banco de España participa en el piloto del euro digital, que incluye a dos proveedores de servicios de pago españoles (149 KB)
PDF
El BCE selecciona a 36 proveedores de servicios de pago para participar en el ejercicio piloto sobre el euro digital (143 KB)
Siguiente Reseña de la reunión de pol...