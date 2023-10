Pablo Hernández de Cos. Reuniones Anuales de 2023 del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional



12:00 (hora local) 13:00 (hora española)

Evento presencial con retransmisión en directo

AM23 Campus - Bab Ighli

Marrakech

Marruecos







El gobernador, Pablo Hernández de Cos, protagonizará el Governor Talk: Reclaiming Price Stability in the Euro Area - The Road Ahead durante las Reuniones Anuales de 2023 del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.



Información y registro

Sitio web del país anfitrión

Retransmisión en directo