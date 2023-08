Pablo Hernández de Cos. EEA-ESEM 2023



12:45

Evento presencial (previo registro)

Ciutadella Campus UPF

Barcelona



El gobernador, Pablo Hernández de Cos, participará en la sesión “Aggregate and distributional effects of high and volatile inflation", organizada por el Banco Central Europeo (BCE) en el EEA-ESEM 2023.



Información y registro.