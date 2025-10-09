  • Inicio
La sucursal de Alicante cerrará mañana por alerta de lluvias

09/10/2025

Nuestra sucursal en Alicante permanecerá cerrada al público mañana, viernes 10 de octubre, por la alerta de lluvias. El personal de la sucursal contactará con las personas que tenían cita previa para reprogramar sus gestiones con el Banco de España.

