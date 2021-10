Sala de prensa

Banco de España

La Tercera Conferencia de Estabilidad Financiera, organizada conjuntamente por el Banco de España y el CEMFI tiene como objeto promover la investigación y la discusión de temas relacionados con la estabilidad financiera y la política macroprudencial entre instituciones, académicos y profesionales.

La apertura de la conferencia correrá a cargo de Randal Quarles, Vicepresidente de Supervisión del Federal Reserve Board y Presidente del Financial Stability Board, y de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

El programa también incluye un panel con el tema “Central bank digital currencies and financial stability”, que será moderado por Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. Los panelistas invitados son Markus Brunnermeier (Princeton University), Jean-Pierre Landau (Sciences Po) y Jon Cunliffe (Bank of England).

