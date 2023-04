8:30 (9:30 hora española)

Evento mixto (presencial previo registro con retransmisión en directo)

Londres





El gobernador, Pablo Hernández de Cos, intervendrá en la LIDE Brazil Conference - London: "The Economic and Institutional Relations between Brazil and the UK" organizado por LIDE – Grupo de Líderes Empresariais.





Información y registro



Retransmisión en directo