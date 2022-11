"Diversity, Equity and Inclusion in Economics, Finance and Central Banking"

12:15 ET/18:15 CET

Evento mixto (presencial con retransmisión en directo).

Bank of Canada

234 Wellington St. W, Ottawa

Canadá





El gobernador, Pablo Hernández de Cos, realizará las observaciones finales en la conferencia “Diversity and Inclusion in Economics, Finance and Central Banking”, organizada por Bank of Canada, Bank of England, Board of Governors of the Federal Reserve System y European Central Bank.







Programa

Retransmisión en directo