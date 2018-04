15:15 h.

Banco de España

Alcalá, 48

28014 Madrid

El presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, intervendrá en el simposio internacional "Global Recovery: The Good, the Bad, and the Ugly”, organizado en Madrid por el Banco de España y la National Association for Business Economics (NABE).

El discurso de clausura de John Williams será la única sesión abierta a los medios. Para asistir es necesario acreditarse previamente.