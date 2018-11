Sala de prensa

Managing Financial Crises: where do we stand?

17:30 h.

Auditorio del Banco Nacional de Bélgica

Warmoesberg

rue Montagne aux Herbes Potagères 61,

Bruselas



La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, participará en el Panel 2 “Euro area Governance: is it fit to address the next crisis?” de la conferencia “Managing Financial Crises: where do we stand?”, organizada por el Banco Central Europeo, el Banco Nacional de Bélgica, la Solvay Brussels School y la Toulouse School of Economics.