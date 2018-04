14:00 h.

Sofía (Bulgaria)



El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Jesús Saurina, participará en el panel de discusión "Vulnerabilities in global and EU financial markets" del Seminario de Alto Nivel Eurofi 2018, organizado por Eurofi y la Presidencia búlgara del Consejo de la UE en Sofía.