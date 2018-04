Sala de prensa

9:00 h.

Banco de España

Madrid

El Banco de España y el Fondo Monetario Internacional organizan la conferencia "Spain: from Recovery to Resilience", con el objetivo de extraer conclusiones de las respuestas de España a la crisis y discutir sobre distintas políticas que aseguren una senda económica futura sostenida e inclusiva. La conferencia reunirá a economistas y analistas del mundo académico, de centros de investigación o think tanks y de instituciones responsables de la formulación de políticas tanto de España como del extranjero.

La conferencia estará abierta a los medios, previa acreditación ante el Departamento de Comunicación del Banco de España, y será transmitida mediante webcast.

