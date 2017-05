Juan Ayuso. 2017 BBVA Seminar for Public Sector, Investors and Users

10:00 horas

Las Arenas Hotel

Valencia

El director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, Juan Ayuso, pronunciará el discurso Current state and future perspectives for the Spanish economy, en el marco de el 2017 BBVA Seminar for Public Sector, Investors and Users.