9:15 horas

Banco Nacional de Bélgica - Auditorio principal

Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61

1000 Bruselas



El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, participará de la conferencia 2016 ECMI Annual Conference: Towards the right policy mix for a thriving European capital market, organizada por el Banco Nacional de Bélgica.